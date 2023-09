 Konjunktur: Arbeitslosigkeit in USA steigt deutlich

Die Arbeitslosigkeit in den USA ist im August deutlich gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich von 3,5 Prozent auf 3,8 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Es ist die höchste Quote seit eineinhalb Jahren. Die Zahl der Arbeitslosen stieg um gut eine halbe Million auf 6,4 Millionen.

Washington Zugleich haben die US-Unternehmen etwas mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft sind im August 187 000 Stellen hinzugekommen. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten deutlich um insgesamt 110 000 Stellen nach unten revidiert. Der Anstieg der Löhne schwächte sich ab. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich im August nach Ministeriumsangaben zum Vormonat um 0,2 Prozent. Im Juli hatte der Zuwachs 0,4 Prozent betragen. Im Jahresvergleich ermäßigte sich der Lohnanstieg von 4,4 auf 4,3 Prozent. Der Arbeitsmarkt hatte sich bis zuletzt überwiegend robust gezeigt. Viele Unternehmen klagen über einen Arbeitskräftemangel. Der Arbeitsmarkt ist auch für die Zinspolitik der US-Notenbank wichtig.