 Wirtschaft, Handel & Finanzen: 150 000 leere Güterwaggons verstopfen Gleise in Russland

150 000 leere Güterwaggons verstopfen Gleise in Russland

In Russland stehen 150 000 Güterwaggons wegen der internationalen Wirtschaftssanktionen ungenutzt herum. Das gehe aus Angaben des Verkehrsministeriums in Moskau hervor, meldete die Agentur Tass am Mittwoch. Infolge der Sanktionen veränderten sich die Transportströme, der nicht genutzte Wagenpark wachse, hieß es zur Begründung. "Das wirkt sich negativ auf den Fahrbetrieb aus und erschwert die Bewegung der beladenen Züge."