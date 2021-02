 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Afrika: Start der Corona-Impfungen steht in 20 Ländern kurz bevor

Afrika: Start der Corona-Impfungen steht in 20 Ländern kurz bevor

Afrikas Impfstoff-Offensive gegen das Coronavirus steht der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC zufolge unmittelbar vor dem Start. "Ich freue mich zu verkünden, dass die Auslieferung der ersten Million Dosen auf dem Kontinent kommende Woche beginnen wird", kündigte der Leiter der Africa CDC, John Nkengasong, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz an. Der Astrazeneca -Impfstoff werde an insgesamt 20 Länder gehen, die damit vorrangig ihr Gesundheitspersonal impfen wollen.