 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Australien will Streitkräfte deutlich vergrößern

Australien will Streitkräfte deutlich vergrößern

Australien will seine Streitkräfte deutlich vergrößern. Das militärische Personal werde bis 2040 von derzeit rund 60 000 auf 80 000 aufgestockt, teilte Premierminister Scott Morrison am Donnerstag mit. Es handele sich um die größte Militärexpansion seit 40 Jahren, hieß es. Dafür will die Regierung rund 38 Milliarden australische Dollar (25 Milliarden Euro) aufwenden.