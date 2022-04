 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Australiens Regierung entsetzt über Gräueltaten in Butscha

Australiens Regierung entsetzt über Gräueltaten in Butscha

Der australische Premierminister Scott Morrison hat sich entsetzt über die Kriegsgräuel in der ukrainischen Stadt Butscha gezeigt. "Angriffe auf unschuldige Zivilisten und zivile Infrastruktur sind Kriegsverbrechen", twitterte der Regierungschef am Montag. "Russland muss und wird für die Aktionen seiner Streitkräfte zur Rechenschaft gezogen werden." Außenministerin Marise Payne bezeichnete die Berichte über "summarische Hinrichtungen, Vergewaltigungen, Plünderungen und andere Verbrechen" durch russische Truppen in Butscha und der gesamten Ukraine als "verabscheuungswürdig".