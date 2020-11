 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Bouffier: Erwartungen an Infektionsschutzgesetz überzogen

Bouffier: Erwartungen an Infektionsschutzgesetz überzogen

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CUD) hat vor zu hohen Erwartungen an die neuen Regelungen des Infektionsschutzgesetzes gewarnt. "Sie bilden ein besseres rechtliches Fundament. Ich halte allerdings die Erwartungen, die damit verbunden sind, auf beiden Seiten für völlig überzogen", sagte Bouffier am Mittwoch im Bundesrat. Er kündigte an, dass Hessen dem Gesetz im Bundesrat zustimmen werde, auch wenn man sich etwa zur finanziellen Entschädigung von Spezialkrankenhäusern andere Regelungen gewünscht hätte.