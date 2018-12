 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Brüssel will Brexit-Deal keinesfalls nachverhandeln

Brüssel will Brexit-Deal keinesfalls nachverhandeln

Die EU-Kommission lehnt Nachverhandlungen des Brexit-Vertrags mit Großbritanniens nach wie vor kategorisch ab. "Dieser Deal ist der beste Deal und der einzige mögliche Deal", bekräftigte eine Kommissionssprecherin am Montag in Brüssel. "Wir werden die Vereinbarung, die jetzt auf dem Tisch liegt, nicht nachverhandeln." Im übrigen gehe die EU-Kommission davon aus, dass Großbritannien die Europäische Union wie angekündigt am 29. März verlassen werde.