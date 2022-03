 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Bundesagentur gibt März-Statistik zum Arbeitsmarkt in Deutschland bekannt

Unter dem Eindruck erster Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die deutsche Wirtschaft gibt die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag (10.00 Uhr) ihre März-Statistik bekannt. Experten erwarten wegen der üblichen Frühjahrsbelebung einen weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit. Die Folgen des Ukraine-Krieges dürften nach Auffassung von Volkswirten bisher kaum Einfluss auf die Zahl der Arbeitslosen haben.

Die Bundesagentur bereitet sich jedoch auf die Eingliederung zahlreicher Ukraine-Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt sowie in arbeitsmarktpolitische Instrumente vor. Die Neuankömmlinge haben vom Zeitpunkt der Einreise an sofort eine Arbeitserlaubnis. In einigen Branchen besteht die Hoffnung, dass die Menschen aus der Ukraine dazu beitragen könnten, den Fachkräftemangel in Deutschland zu lindern. Das Bildungs- und Ausbildungssystem in der Ukraine gilt als nahezu vergleichbar mit westeuropäischen Maßstäben.