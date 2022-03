 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Credit Suisse nimmt in Russland keine neue Kunden mehr an

Credit Suisse nimmt in Russland keine neue Kunden mehr an

Die Schweizer Bank Credit Suisse geht in Russland keine Geschäfte mit neuen Kunden mehr ein. Das bestätigte eine Konzernsprecherin am Montag. Außerdem wies sie darauf hin, dass die Credit Suisse ihre Geschäftstätigkeit in dem Land weiter herunterfahre, wie das Management Anfang März als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine angekündigt hatte. Ende 2021 belief sich das Kreditvolumen der Bank in Russland auf 848 Millionen Franken (830 Millionen Euro). Das Nettovermögen der russischen Tochtergesellschaften betrug 195 Millionen Franken.