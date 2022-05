 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deloitte: Ohne Wachstumspolitik Wohlstand in Gefahr

Deloitte: Ohne Wachstumspolitik Wohlstand in Gefahr

Die Unternehmensberatung Deloitte sieht den deutschen Wohlstand auf der Kippe. Das Produktivitätswachstum der Volkswirtschaft habe sich im vergangenen Jahrzehnt gegenüber dem voran gegangenen Jahrzehnt halbiert - trotz technischen Fortschritts und Automatisierung. Das sei für eine alternde Gesellschaft mit sinkender Erwerbsbevölkerung besonders schlecht. "Gelingt es nicht, den negativen Produktivitätstrend umzukehren, wird der Standort an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Wachstum und Wohlstand werden deutlich leiden", warnte der Chefvolkswirt von Deloitte Deutschland, Alexander Börsch, in einer am Dienstag veröffentlichten Studie.