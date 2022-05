 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutschland: Großhandelspreise steigen erneut mit Rekordtempo

Die Preise im deutschen Großhandel sind erneut mit Rekordtempo gestiegen. Im April erhöhten sie sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 23,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der höchste Anstieg seit Beginn der Erhebung 1962. Schon in den Monaten zuvor hatten die Preiszuwächse teils Rekordhöhen markiert. Im Monatsvergleich stiegen die Großhandelspreise im April um 2,1 Prozent.

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs seien besonders im Großhandel mit Rohstoffen und Energieträgern, aber auch mit verschiedenen Lebensmitteln zu beobachten, erklärte das Statistikamt. Den größten Einfluss hatten einmal mehr Mineralölerzeugnisse wie Benzin, die um 63,4 Prozent teurer waren als ein Jahr zuvor. Deutlich teurer waren auch Getreide, Saatgut, Futtermittel, Erze, Metalle und chemische Erzeugnisse. Auch einige Lebensmittel wie Milch, Eier und Speiseöl waren im Großhandel erheblich teurer. Der Großhandel ist eine von mehreren Wirtschaftsstufen, auf denen sich das allgemeine Preisniveau bildet. Neben dem Großhandel zählen dazu die Preise für nach Deutschland eingeführte Güter und die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten. Sie alle wirken tendenziell auch auf die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone ist der Preisauftrieb derzeit sehr hoch.

