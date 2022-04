 Wirtschaft, Handel & Finanzen: dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 13.04.2022 - 17.00 Uhr

USA: Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Erzeugerpreise im März noch stärker als erwartet gestiegen. Die Preise auf Herstellerebene legten gegenüber dem Vorjahresmonat um 11,2 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Preisanstieg seit Erhebungsbeginn 2010. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 10,6 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte die Rate noch bei revidierten 10,3 Prozent (zunächst 10,0) gelegen.

Kanadas Notenbank hebt Leitzins deutlich an

OTTAWA - Die Notenbank von Kanada hat ihren Leitzins angesichts der hohen Inflation deutlich erhöht. Der Zins steigt um 0,5 Prozentpunkte auf 1,0 Prozent, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der Bank of Canada hervorgeht. Analysten hatten dies mehrheitlich erwartet. Es ist die deutlichste Zinserhöhung seit über zwei Jahrzehnten. Zuletzt hatte die Zentralbank ihren Leitzins Anfang März erhöht. Es war die erste Leitzinsanhebung seit dem Jahr 2018 gewesen.

EU-Länder verständigen sich auf Kriterien für grüne Anleihen

BRÜSSEL - Investoren sollen künftig an einem einheitlichen EU-Siegel erkennen können, welche Anleihen umwelt- und klimafreundlich sind. Am Mittwoch verständigten sich die EU-Länder auf eine gemeinsame Verhandlungsposition zu Kriterien für sogenannte European Green Bonds (Europäische Grüne Anleihen). In einem Gesetz soll laut einer Mitteilung festgelegt werden, welche Voraussetzungen für das Label erfüllt werden müssen. Dazu soll es einen Rahmen für die Prüfung dieser Anforderungen geben. Das Gesetz muss nun von den EU-Ländern mit dem Europäischen Parlament verhandelt werden.

Ukraine-Krieg: Selenskyj drängt EU zu russischem Öl-Embargo

TALLINN - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die EU-Staaten erneut zu einem entschlossenen Vorgehen gegen Russland aufgerufen. In einer Videoansprache im estnischen Parlament drängte er darauf, dem neuen Sanktionspaket ein Importverbot für russisches Öl hinzufügen. Es brauche ein europaweites Embargo, betonte Selenskyj am Mittwoch. Sanktionen seien das einzige Instrument, das Russland zum Frieden zwingen könne. "Wenn Europa Zeit verschwendet, wird Russland dies nutzen, um das Kriegsgebiet auf weitere Länder auszudehnen", sagte Selenskyj. "Wir können Russland entweder aufhalten - oder ganz Osteuropa für sehr lange Zeit verlieren".

ROUNDUP 2: Empörung über Ausladung Steinmeiers - Einladung aus Kiew für Scholz

BERLIN/KIEW - Die Absage der Ukraine an einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in Deutschland parteiübergreifend für Empörung gesorgt. Der Vorgang wurde am Mittwoch als Affront gewertet. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, wiederholte eine Einladung für Kanzler Olaf Scholz und verknüpfte dies mit dem Wunsch, dass der Kanzler die Zusage für die Lieferung schwerer Waffen mitbringen werde. Der SPD-Politiker ließ eine Reise jedoch weiter offen. Er verwies in einem rbb-Interview am Mittwoch darauf, dass er früher schon in der Ukraine gewesen sei und jetzt regelmäßig mit Präsident Wolodymyr Selenskyj telefoniere.

ROUNDUP 2: Größte Rentenerhöhung seit Jahrzehnten - Kritik wegen Inflation

BERLIN - Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die kräftigste Rentenerhöhung seit Jahrzehnten auf den Weg gebracht. In Westen steigen die Altersbezüge nach einer Nullrunde im vergangenen Jahr zum 1. Juli um 5,35 Prozent, im Osten nach einer nur geringen Erhöhung 2021 um 6,12 Prozent. Im Osten ist es der stärkste Anstieg seit 1994, im Westen gab es seit 1983 keine solche Erhöhung mehr. Sozialverbände, Gewerkschaften und die Linke kritisierten allerdings, dass die etwa 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner wegen der hohen Inflation kaum etwas davon haben dürften.

Putin: Können Gas und Öl auch in andere Länder exportieren

MOSKAU - Ungeachtet westlicher Diskussionen über einen Importstopp für russisches Gas und Öl hat Kremlchef Wladimir Putin sich mit Blick auf Russlands Energiesektor zuversichtlich gezeigt. "Was russisches Öl, Gas und Kohle angeht: Wir können ihren Bedarf auf dem heimischen Markt steigern, die Weiterverarbeitung von Rohstoffen stimulieren sowie die Lieferungen von Energieressourcen in andere Regionen der Welt erhöhen, wo sie wirklich gebraucht werden", sagte Putin am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge.

Italien: Industrie produziert deutlich mehr

ROM - Die Industrie in Italien hat nach der Schwächephase zu Jahresbeginn wieder deutlich mehr hergestellt. Die gesamte Produktion stieg von Januar auf Februar um 4,0 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beträgt der Anstieg 3,3 Prozent. Die Erwartungen von Analysten wurden jeweils klar übertroffen. Zu Jahresbeginn hatten die Industriebetriebe noch einen merklichen Produktionsrückgang verzeichnet.

ROUNDUP: China überrascht mit starkem Exportwachstum - Importe aber schwach

PEKING - Trotz der geschwächten globalen Erholung durch den Ukraine-Krieg haben Chinas Ausfuhren im März stärker zugelegt als erwartet. Doch gingen die Importe überraschend deutlich zurück, während Chinas strenge Corona-Lockdowns den Konsum belasten. Wie der Zoll am Mittwoch in Peking berichtete, kletterten die Ausfuhren im März um 14,7 Prozent zum Vorjahresmonat auf umgerechnet 276 Milliarden US-Dollar (254 Mrd Euro). Hingegen fielen die Importe um 0,1 Prozent auf 228 Milliarden Dollar. Die Regierung in Peking warnte vor Wachstumsrisiken wegen wachsender Unsicherheiten.

Großbritannien: Inflationsrate klettert auf sieben Prozent

LONDON - In Großbritannien hat sich der bereits starke Anstieg der Verbraucherpreise noch einmal beschleunigt. Im März erhöhten sie sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,0 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Beginn der Aufzeichnung 1997. Das ONS kommt anhand einer historischen Modellrechnung auch auf die höchste Inflationsrate seit 1992, also seit 30 Jahren. Analysten hatten im Mittel mit einer Rate von 6,7 Prozent gerechnet. Im Februar waren die Lebenshaltungskosten um 6,2 Prozent und im Januar um 5,5 Prozent gestiegen.

Chinas Exporte besser als erwartet - aber Importe fallen wegen Corona

PEKING - Die chinesischen Exporte haben im März stärker als erwartet zugelegt. Allerdings sind die Importe überraschend deutlich zurückgegangen, während strenge Corona-Maßnahmen in China auf den Konsum drücken. Wie die Zollverwaltung am Mittwoch in Peking berichtete, wuchs der Außenhandel in US-Dollar berechnet im März insgesamt um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 504 Milliarden US-Dollar (465 Mrd Euro).

