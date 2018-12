 Wirtschaft, Handel & Finanzen: EU beschließt neue Sanktionen wegen Wahlen in der Ostukraine

EU beschließt neue Sanktionen wegen Wahlen in der Ostukraine

Die EU reagiert mit neuen Sanktionen auf die von prorussischen Separatisten organisierten Wahlen in der Ostukraine. Betroffen sind nach einer Entscheidung der EU-Außenminister vom Montag neun Personen, die an der Organisation der Wahlen maßgeblich beteiligt waren. Für sie gelten nun EU-Einreiseverbote. Zudem werden möglicherweise in der EU vorhandene Vermögenswerte eingefroren.