 Wirtschaft, Handel & Finanzen: EU-Gipfel berät wieder in großer Runde

EU-Gipfel berät wieder in großer Runde

Nach achtstündiger Unterbrechung beraten die EU-Staaten beim Sondergipfel in Brüssel wieder in großer Runde. Das Abendessen mit den 27 Staats- und Regierungschefs habe begonnen, teilte der Sprecher von EU-Ratschef Charles Michel am Samstagabend auf Twitter mit. Diplomaten zufolge wollte Michel beim Essen mögliche Kompromisslinien erläutern.