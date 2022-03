 Wirtschaft, Handel & Finanzen: EU-Kommission will nicht abgerufenes Geld für Flüchtlinge nutzen

EU-Kommission will nicht abgerufenes Geld für Flüchtlinge nutzen

Zur Unterstützung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine will die EU-Kommission nicht abgerufenes Geld aus der Haushaltsperiode 2014 bis 2020 nutzen. So sollten zusätzliche 420 Millionen Euro aus dem abgelaufenen Fond für die innere Sicherheit zur Verfügung stehen, schlug die Brüsseler Behörde am Dienstag vor.