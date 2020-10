 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Europäer wollen WHO effektiver und schlagkräftiger machen

Europäer wollen WHO effektiver und schlagkräftiger machen

Die EU-Staaten wollen sich gemeinsam für eine Reform und Stärkung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einsetzen. "Wir wollen die WHO transparenter, effektiver und schlagkräftiger machen", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Freitag nach einer Videokonferenz der EU-Gesundheitsminister.