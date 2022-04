 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Eurozone: Industrieproduktion steigt wie erwartet

Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Februar wie erwartet gestiegen. Die Produktion sei um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat geklettert, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Volkswirte hatten diesen Anstieg erwartet. Allerdings war die Entwicklung im Januar deutlich schwächer ausgefallen als zunächst ermittelt. Die Produktion habe nicht stagniert, sondern sei um 0,7 Prozent gefallen.

Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Produktion im Februar um 2,0 Prozent. Hier war ein Anstieg um 1,5 Prozent erwartet worden. Im Monatsvergleich legte die Produktion von Gebrauchs- und Verbrauchsgütern merklich zu. Die Herstellung von Investitionsgütern stagnierte nahezu. Gesunken ist die Produktion von Energie. In den Mitgliedsländern fiel die Entwicklung sehr unterschiedlich aus. Während die Gesamtherstellung in Italien und Irland merklich stieg, ging sie in Slowenien, Litauen und Malta deutlich zurück. In Deutschland legte die Produktion um 0,4 Prozent zu. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

