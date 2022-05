 Wirtschaft, Handel & Finanzen: EZB-Chefin Lagarde stellt Leitzinsanhebung im Sommer in Aussicht

EZB-Chefin Lagarde stellt Leitzinsanhebung im Sommer in Aussicht

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat eine Leitzinserhöhung im Sommer in Aussicht gestellt. Eine Zinserhöhung könnte "wenige Wochen" nach dem Ende der Nettoanleihekäufe erfolgen, sagte Lagarde am Mittwoch in Ljubljana. Das Ende der Käufe solle Anfang des dritten Quartals erfolgen.