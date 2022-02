 Wirtschaft, Handel & Finanzen: EZB-Ratsmitglied Knot sieht Zinsanhebung in diesem Jahr

EZB-Ratsmitglied Knot sieht Zinsanhebung in diesem Jahr

Das niederländische Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Klaas Knot, rechnet angesichts der hohen Inflation mit einer ersten Zinsanhebung in der Pandemie noch in diesem Jahr. Eine Anhebung könnte die Notenbank im vierten Quartal dieses Jahres vornehmen, sagte Knot am Wochenende im niederländischen Fernsehen. Eine zweite Zinsstraffung könnte dann im Frühjahr 2023 erfolgen.