 Wirtschaft, Handel & Finanzen: FDP fordert von Bundesregierung Notfallplan für No-Deal-Brexit

Die FDP im Bundestag hat die Bundesregierung aufgefordert, unverzüglich einen Notfallplan für den Fall vorzulegen, dass die Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über einen Handelspakt scheitern. Sowohl Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wie auch Außenminister Heiko Maas (SPD) hätten dazu in der Haushaltsdebatte an diesem Mittwoch Gelegenheit, sagte der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Regierung müsse schnellstmöglich Klarheit für Bürger, Behörden und Unternehmen schaffen. "Wir alle hoffen auf eine Einigung in letzter Minute, aber Deutschland sollte besser auf alle Szenarien vorbereitet sein."

Trotz intensiver Verhandlungen gebe es bisher keinen Durchbruch für das angestrebte Handelsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, sagte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion. "Das Scheitern der Brexit-Verhandlungen ist weiterhin ein realistisches Szenario, auf das die Bundesregierung unser Land vorbereiten muss." Es sei unverständlich, warum sie bislang darauf verzichte, einen Notfallplan für einen No-Deal-Brexit mit entsprechenden Maßnahmen vorzulegen. "Gerade in Zeiten von Corona muss jeder weitere wirtschaftliche Schock verhindert oder zumindest abgemildert werden." Am diesem Mittwoch will Premierminister Boris Johnson abends zu EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach Brüssel reisen, um doch noch einem Deal den Weg zu bahnen.