 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Frankreich: Inflation zieht dritten Monat in Folge an

Frankreich: Inflation zieht dritten Monat in Folge an

Die Inflation in Frankreich zieht weiter an. Im April stiegen die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) auf Jahressicht um 5,4 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Damit hat sich der Preisauftrieb den dritten Monat in Folge verstärkt. Analysten hatten im Schnitt mit einer unveränderten Rate von 5,1 Prozent gerechnet. Auf Monatssicht zog das Preisniveau um 0,5 Prozent an.