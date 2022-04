 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Frankreich: Sozialistin Hidalgo will Einfuhrstopp für 'Gas der Schande'

Die sozialistische Präsidentschaftskandidatin in Frankreich, Anne Hildalgo, hat ein Einfuhrstopp für russisches Erdgas verlangt. "Lassen Sie uns einfach aufhören dieses Gas der Schande zu bezahlen", forderte Hidalgo am Sonntag bei einem Wahlkampfauftritt in Paris. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland müssten verschärft und Kremlchef Wladimir Putin zur Vernunft und zu Verhandlungen gebracht werden. Frankreich setzt seit langem auf Atomkraft und ist weniger von russischen Energielieferungen abhängig als Deutschland.

Hidalgo "Ich möchte, dass die Republik die Republik bleibt, aber ihr Versprechen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit besser einlöst", verlangte die in den Umfragen abgeschlagene Hidalgo eine Woche vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. Angesichts der mit dem Ukraine-Krieg verbundenen Preissteigerungen stellte Hidalgo für den Fall einer Wahl in das höchste Staatsamt Erhöhungen der Gehälter, der Renten und des Mindestlohns in Aussicht. Zugleich sprach sie sich gegen das Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron aus, das Rentenalter von 62 auf 65 Jahre zu erhöhen.

Hidalgo (62), die Bürgermeisterin von Paris ist, liegt in Umfragen inzwischen bei nur noch zwei Prozent - für die in Frankreich jahrzehntelang starken Sozialisten ein Debakel. Zuletzt regierten sie mit Präsident François Hollande von 2012 bis 2017 im Élyséepalast. Stärkster Kandidat des linken Lagers in den Umfragen mit rund 15 Prozent ist der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon. Präsident Macron, der für eine zweite Amtszeit kandidiert, liegt vorne, gefolgt von der Rechten Marine Le Pen, die zuletzt an Rückhalt dazugewann.