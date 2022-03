 Wirtschaft, Handel & Finanzen: GESAMT-ROUNDUP: Angriffe in der Ukraine - Frühwarnstufe in Gas-Notfallplan

GESAMT-ROUNDUP: Angriffe in der Ukraine - Frühwarnstufe in Gas-Notfallplan

Russland setzt den Krieg in der Ukraine auch nach Fortschritten in einer Verhandlungsrunde mit neuen Angriffen fort. Die russische Ankündigung, Kampfhandlungen bei Kiew zu drosseln, wurde in der Ukraine und im Westen mit viel Skepsis aufgenommen. Die Bundesregierung bereitet sich derweil auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vor: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzte am Mittwoch die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas in Kraft. Die "Wirtschaftsweisen" rechnen als Folge des Krieges mit dauerhaft höheren Energiepreisen in Deutschland.