 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Gewerkschaft: Kohleausstieg historisch - aber Arbeit fängt erst an

Gewerkschaft: Kohleausstieg historisch - aber Arbeit fängt erst an

Die Bergbau-Gewerkschaft IG BCE hat die erwarteten Beschlüsse von Bundesrat und Bundestag zum schrittweisen Kohleausstieg in Deutschland als "historische Wegmarke" bezeichnet. Die Arbeit fange aber nun erst richtig an, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Michael Vassiliadis der Deutschen Presse-Agentur. "Das Land hat zu lange Ausstiegsdebatten geführt. Wir müssen endlich einen Einstiegsplan formulieren: für den Ausbau der Erneuerbaren und der Netze, für die überfällige Offensive beim Energieträger der kommenden Jahrzehnte: Wasserstoff." An der Zukunft der Energieversorgung hängt die Zukunft des Industriestandorts.