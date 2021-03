 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Großbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich stark auf

Die Stimmung in britischen Unternehmen hat sich im März stark verbessert. Wie das Institut IHS Markit am Mittwoch in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um sieben Punkte auf 56,6 Zähler. Das Konjunkturbarometer liegt damit klar im Wachstumsbereich, der über 50 Punkten liegt. Besonders stark hellte sich die Stimmung in dem von der Corona-Pandemie hart getroffenen Dienstleistungssektor auf.

Markit erklärte die starke Stimmungsverbesserung mit der Aussicht auf Lockerungen von Corona-Beschränkungen. Viele Unternehmen im Servicebereich hätten Vorbestellungen oder Reservierungen von Kunden erhalten. Die britische Regierung hat unlängst einen Öffnungsplan für die Wirtschaft bekanntgegeben, der auf der zügig verlaufenden Impfkampagne in Großbritannien aufbaut. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen