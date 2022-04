 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Grüne: Wiederwahl von Macron ist gute Nachricht für Europa

Mit Freude und Erleichterung haben die Grünen auf die Wiederwahl des französischen Präsidenten Emmanuel Macron reagiert. "Eine gute Nachricht für Europa und die deutsch-französische Partnerschaft", schrieb der Parteivorsitzende Omid Nouripour am Sonntagabend auf Twitter. Es sei wichtig, nun dafür zu kämpfen, dass "Rechtsextreme wie Le Pen der Regierungsmacht nicht so nahe kommen, wie heute in Frankreich", schrieb die Co-Vorsitzende Ricarda Lang.