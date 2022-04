 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Grünen-Politiker: Impfpflicht ab 60 Jahren ist Krisenprävention

Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen hat vehement für die Einführung einer Impfpflicht zunächst für Menschen ab 60 Jahren geworben. "Die Prävention mit der Impfpflicht bringt uns raus aus dieser Pandemie", sagte Dahmen am Donnerstag im Bundestag. Eine Impfpflicht ab 60 sei wirksam, rechtssicher und vernünftig.

Sie schütze zum einen die besonders gefährdeten Menschen, das Gesundheitssystem vor einer Überlastung und Deutschland vor einem weiteren Pandemie-Herbst und -Winter. Die beste Krisenpolitik sei Krisenprävention, sagte Dahmen.

Er warf außerdem der Union Parteitaktik vor. "Dieses Virus der Parteitaktik tötet das Vertrauen in demokratische Institutionen", sagte Dahmen. "Demokratie besteht nicht daraus, dass man einen wirkungslosen, halbherzigen Antrag in den Raum wirft, dann die Tür verschließt und nicht mehr ans Telefon geht." Sondern Demokratie bestehe daraus, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, in Verhandlungen zu gehen und Kompromisse zu schließen. "Wir haben die Verantwortung, jetzt Vorsorge für den Herbst zu tragen."