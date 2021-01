 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Handel: Ladeninhaber halten sich an Corona-Regeln

Handel: Ladeninhaber halten sich an Corona-Regeln

Der Handel in Deutschland erteilt Aufrufen zur Öffnung von Läden und Gaststätten trotz Lockdowns eine Absage. "Für den Handel steht die wirkungsvolle und schnelle Bekämpfung der Pandemie an erster Stelle", teilte der Handelsverband Deutschland (HDE) mit. "Die Händler leisten dazu einen großen Beitrag und halten sich flächendeckend an die staatlichen Vorgaben."