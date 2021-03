 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Heil: Ausbildungsprämie soll in bestimmten Fällen verdoppelt werden

Heil: Ausbildungsprämie soll in bestimmten Fällen verdoppelt werden

Um genügend Lehrstellen zu schaffen, will die Bundesregierung die Ausbildungsprämie als Anreiz für bestimmte Betriebe verdoppeln. Dies solle für solche Unternehmen gelten, die die Zahl ihrer Ausbildungsplätze stabil halten oder sogar aufstocken, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Freitag in Berlin.