 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Heil will Arbeitsmarkt robust durch Krise wegen Kriegsfolgen bringen

Heil will Arbeitsmarkt robust durch Krise wegen Kriegsfolgen bringen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat angekündigt, dass die geplante Aufrüstung und die Hilfen für ukrainische Flüchtlinge nicht zu Lasten der Menschen in Deutschland gehen sollen. "Wir dürfen nicht Rente gegen Rüstung ausspielen in dieser Gesellschaft und übrigens auch nicht Geflüchtete gegen Einheimische", sagte Heil am Freitag bei der Beratung des Etats für Arbeit und Soziales im Bundestag.