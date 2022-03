 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Ifo: Industrie will Abhängigkeit von China verringern

Ifo: Industrie will Abhängigkeit von China verringern

Fast die Hälfte der deutschen Industrieunternehmen ist dem Ifo-Institut zufolge auf wichtige Vorleistungen aus China angewiesen. "Von diesen Unternehmen plant fast jedes zweite, diese Importe aus China in Zukunft zu verringern", sagt die Leiterin des Ifo-Zentrums für Außenwirtschaft, Lisandra Flach, am Donnerstag. Die Unternehmen wollten ihre Bezugsquellen stärker diversifizieren, Kosten und Risiken in der Logistik verringern und sich gegen politische Unsicherheit rüsten.