 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Innenminister fordern gerechte Verteilung von Geflüchteten in der EU

Innenminister fordern gerechte Verteilung von Geflüchteten in der EU

Die Innenminister der Bundesländer fordern "eine schnelle, pragmatische, geordnete und gerechte Verteilung" der ukrainischen Kriegsflüchtlinge innerhalb Europas. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die die Ressortchefs am Donnerstag in einer Sondersitzung in Brüssel beschlossen haben.