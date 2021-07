 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Iran: Atomkraftwerk soll nach technischem Defekt wieder am Netz sein

Iran: Atomkraftwerk soll nach technischem Defekt wieder am Netz sein

Das iranische Atomkraftwerk Buschehr im Süden des Landes soll nach einem technischen Defekt wieder am Netz sein. Aus technischen Gründen war das AKW letzten Monat abgeschaltet worden. Nun aber funktioniere der Hauptgenerator wieder und somit sei das Kraftwerk ab Samstag wieder am Netz und betriebsbereit, sagte ein Sprecher der Energieorganisation Tawanir am Samstag laut Nachrichtenagentur IRNA.