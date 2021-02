 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Isle of Man beendet Lockdown: offene Pubs und keine Maskenpflicht

Schulen, Restaurants, Geschäfte und Pubs dürfen öffnen, es besteht keine Maskenpflicht mehr: Wegen äußerst geringer Neuinfektionen hat die britische Insel Isle of Man ihre Corona-Maßnahmen beendet. "Das Ende des Lockdowns bedeutet, dass das Leben auf der Insel zur Normalität zurückkehren kann", teilte die Regierung des Kronbesitzes in der Irischen See am Montag mit. Es muss kein Abstand zu anderen Menschen mehr gehalten werden. Die ersten Pubs öffneten um eine Minute nach Mitternacht ihre Türen. Zuvor hatte es 17 Tage lang keinen "unerklärten" Corona-Fall gegeben.

Allerdings sind weiter scharfe Grenzkontrollen in Kraft. Es gibt nur wenige Ausnahmefälle, die einreisen dürfen und dann zwingend für mehrere Tage in Quarantäne müssen. "Wir haben das Virus schon einmal besiegt und haben es jetzt erneut geschafft", sagte Regierungschef Howard Quayle. Er warnte aber vor Nachlässigkeit: "Obwohl dies ein Moment der Erleichterung und des Feierns ist, müssen wir wachsam bleiben." Die Isle of Man mit etwa 85 000 Einwohnern ist etwa so anderthalb Mal so groß wie das Bundesland Bremen und liegt zwischen Großbritannien und Nordirland. Sie gehört nicht zum Vereinigten Königreich, sondern ist direkt der britischen Krone unterstellt. Allerdings ist Großbritannien für die Außen- und Sicherheitspolitik verantwortlich. Bekannt ist die Insel vor allem für das Motorradrennen Isle of Man TT sowie als Steueroase. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

