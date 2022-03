 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Italien: Verbraucherstimmung sinkt wegen Ukraine-Krieg deutlich

Wegen der Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges hat sich die Verbraucherstimmung in Italien im März überraschend deutlich eingetrübt. Im Monatsvergleich fiel der entsprechende Indikator um 11,6 Punkte auf 100,8 Punkte, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf lediglich 108,0 Punkte gerechnet.

Die Verbraucher erwarteten, dass sich sowohl die italienische Wirtschaft als auch ihre persönliche finanzielle Situation verschlechtern dürfte, kommentierte Istat. Insofern seien sie nun weniger bereit, langlebige Güter zu kaufen. In der Industrie gab der entsprechende Stimmungsindikator um 2,6 Punkte auf 110,3 Punkte nach. Hier hatten Volkswirte ebenfalls mit einem etwas moderateren Rückgang gerechnet. Die Unternehmensstimmung insgesamt fiel um 2,5 Punkte auf 105,4 Punkte.

