 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Japanische Exporte legen weiter kräftig zu

Japans Exporte haben sich im Juli weiter kräftig erholt. Getrieben von einer hohen Nachfrage nach Autos und Autoteilen in den USA sowie nach Chips und Halbleiter-Ausrüstung in China und anderen asiatischen Ländern sei der Wert der Ausfuhren im Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat um 37 Prozent gestiegen, teilte das japanische Finanzministerium am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten mit. Damit legten die Exporte Japans im fünften Monat in Folge zu. Analysten hatten allerdings einen höheren Zuwachs erwartet.

Im Februar waren die Ausfuhren noch um 4,5 Prozent gefallen. Grund dafür waren vor allem das chinesische Neujahrsfest und das kalte Winterwetter in den USA. Volkswirte hatten im März mit einer Erholung gerechnet, wurden aber von der Stärke überrascht. Die Handelsbilanz der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt wies im Juli einen Überschuss von rund 441 Milliarden Yen (3,4 Mrd Euro) auf.

