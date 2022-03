 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Johanniter: Über 10 000 Plätze in Notunterkünften für Ukrainer

Die Johanniter haben für mehr als 10 000 Geflüchtete aus der Ukraine Unterbringungskapazitäten geschaffen. Mit rund 1000 Einsatzkräften seien mehr als 50 Notunterkünfte in Lagerhallen, Messen und Sportstätten - oft in nur wenigen Stunden - errichtet worden, teilte die Johanniter-Unfall-Hilfe am Mittwoch in Berlin mit. 35 dieser Einrichtungen werden demnach dauerhaft von der Hilfsorganisation betrieben, etwa in Kassel, Ingolstadt und Dresden.

"Unsere Katastrophenschutz-Einheiten stehen auch weiterhin zur Verfügung, um bei Bedarf die Kapazitäten in den Notunterkünften auszubauen", sagte die Geschäftsbereichsleiterin für Krisenmanagement und Nothilfe der Johanniter-Unfall-Hilfe, Anne Ernst. "Gleichzeitig legen wir den Fokus auf eine angemessene längerfristige Unterbringung sowie die nachhaltige Betreuung und Integration der Familien, vor allem der Kinder, Frauen und älteren Menschen." Parallel zu den Aktivitäten in Deutschland sind die Johanniter auch weiterhin in der Ukraine und den Anrainerstaaten aktiv. So wurden den Angaben nach etwa 38 Hilfstransporte mit rund 500 Tonnen medizinischer Materialien und Geräte, Hygieneartikeln und Nahrungsmitteln durchgeführt. Die Johanniter-Unfall-Hilfe hat 25 000 Beschäftigte und über 43 000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.

