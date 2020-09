 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Johnson: Nachbarn in Corona-Zeiten nur bei wilden Partys anzeigen

Johnson: Nachbarn in Corona-Zeiten nur bei wilden Partys anzeigen

Die Briten sollten aus Sicht ihres Premiers Boris Johnson ihre Nachbarn nur bei ausschweifenden Partys wegen Missachtung von Corona-Regeln anzeigen. "Ich selbst war nie ein Fan von Schnüffeleien", sagte Johnson der Zeitung "The Sun" (Donnerstag). Die Menschen sollten ihre Nachbarn lieber direkt auf solche Verstöße hinweisen. Weil die Zahl der Corona-Infektionen rapide ansteigt, gelten erneut strengere Regeln: So dürfen sich in England seit dieser Woche nur noch sechs Menschen miteinander treffen.