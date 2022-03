 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Kieler Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Konjunkturprognose

Der Aufstieg der deutschen Wirtschaft aus dem tiefen Corona-Tal läuft schleppender als erwartet - soviel ist schon seit Monaten klar. Zu der immer wieder eskalierenden Coronapandemie und den hartnäckigen globalen Lieferengpässen kommen nun noch der Krieg in der Ukraine und die von Energiepreisen angeheizte Inflation als ökonomische Krisenfaktoren hinzu. Was diese Gemengelage für die wirtschaftlichen Prognosen bedeutet, will das Kieler Institut für Weltwirtschaft am Donnerstag (09.30 Uhr) bekannt geben.

Zudem will sich der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin (09.30 Uhr) zu den Folgen der anhaltenden Lieferkettenprobleme äußern. Der Chemieverband VCI gibt Einblick in die Probleme dieser wichtigen Branche (10.00 Uhr) Das IfW hatte bereits in seiner Winterprognose die Erwartungen für 2022 nach unten geschraubt und der größten europäischen Volkswirtschaft nur noch 4 Prozent Wachstum zugetraut, 1,1 Punkte weniger als noch im Herbst angenommen. In der nun kommenden Frühjahrsprognose dürften die Erwartungen abermals gestutzt werden. Unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine hatte das Hamburger Forschungsinstitut HWWI bereits Anfang März seine Erwartungen deutlich reduziert. Für 2022 rechnen die Ökonomen des HWWI jetzt nur noch mit einem Wachstum der Wirtschaftsleistung von 2 Prozent, nachdem sie Anfang Dezember 3,5 Prozent vorausgesagt hatten. "Die Ukraine-Krise hat erhebliche negative Auswirkungen auch auf die deutsche Wirtschaft", hieß es beim HWWI. "Die Unsicherheit ist merklich gestiegen und der dadurch bedingte weitere kräftige Anstieg der Energiepreise erhöht die Inflation und senkt die reale Kaufkraft." Trotz eines Rückgangs im vierten Quartal hatte die deutsche Wirtschaft 2021 um 2,9 Prozent zulegen können, nach einem Einbruch von minus 4,6 Prozent im Krisenjahr 2020.

