 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Kommunen sollen Hilfe bei Anpassung an Klimawandel erhalten

Kommunen sollen in den kommenden Jahren mehr Unterstützung bei der Anpassung an den Klimawandel erhalten. Bei einem Gespräch am Montag wollen nach Informationen der Zeitungen der Funke Mediengruppe Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) und die kommunalen Spitzenverbände einen Drei-Punkte-Plan beschließen. Demnach soll ein Beratungszentrum Städte, Gemeinden und Landkreise dabei unterstützen, individuelle Anpassungspläne zu entwickeln. Zudem solle es ein Förderprogramm mit dem Titel "Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel" Kommunen ermöglichen, lokale Anpassungsmanager zu beschäftigen. "Die Folgen des Klimawandels machen vor allem den Kommunen zu schaffen", sagte Schulze den Funke-Zeitungen. Dabei sei jede Kommune anders betroffen, und jede solle die Klimaanpassung umsetzen, die zu ihr passe.