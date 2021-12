 Wirtschaft, Handel & Finanzen: KORREKTUR: Niedergelassene Ärzte verabreichen 4,5 Millionen Corona-Impfungen

(Überschrift geändert und 1. Absatz: Angaben zur Impf-Menge korrigiert. Das Zi zählte die Impfungen bei niedergelassenen Ärzten (4,5 Mio.), insgesamt wurden deutlich mehr Menschen geimpft (6,4 Mio.).)

BERLIN In der vergangenen Woche (6. bis 12. Dezember) haben die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Deutschland mehr als 4,5 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Wie das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) am Montag mitteilte, stellte das ein Rekord in den Arztpraxen dar: Es waren gut 454 000 Impfungen mehr als in der Vorwoche. Laut Zi wurden in den Praxen knapp 4 Millionen Auffrischimpfungen (Booster) verabreicht sowie gut 278 000 Erst- und mehr als 288 000 Zweit-Impfungen. Laufe die Impfkampagne weiter auf diesem Niveau, könnte laut Zi die Booster-Impfkampagne in rund acht Wochen abgeschlossen sein.

Am Sonntag wurden laut dem Impfdashboard des Robert Koch-Instituts (RKI) rund 264 000 Impfdosen verabreicht. Damit sind mindestens 57,9 Millionen Menschen (69,6 Prozent) vollständig geimpft; 19,8 Millionen (23,8 Prozent) haben bereits ihre Booster-Impfung erhalten.

Das RKI geht davon aus, dass unter Erwachsenen vermutlich mehr Menschen geimpft sind, als die Daten nahelegen: Eine hundertprozentige Erfassung der Impfungen könne durch das Meldesystem nicht erreicht werden.

Laut RKI sind aktuell 22,8 Millionen Menschen noch nicht geimpft (27,4 Prozent der Bevölkerung). Für 4 Millionen im Alter von 0 bis 4 Jahren (4,8 Prozent) steht bisher kein zugelassener Impfstoff zur Verfügung.