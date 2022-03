 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Kreise: Bundesregierung will F-35-Tarnkappenjets für Bundeswehr beschaffen

Kreise: Bundesregierung will F-35-Tarnkappenjets für Bundeswehr beschaffen

Die Bundesregierung will die Luftwaffe mit dem US-Tarnkappenjet F-35 ausrüsten. Die Maschinen des Herstellers Lockheed Martin sollen als Nachfolgemodell der vor mehr als 40 Jahren eingeführten Tornado-Flotte beschafft werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen in Berlin erfuhr.