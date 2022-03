 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Kritik an Ukraine-Krieg: Ex-Kremlberater verlässt Prestigeprojekt

Kritik an Ukraine-Krieg: Ex-Kremlberater verlässt Prestigeprojekt

Nach kritischen Äußerungen zum Krieg in der Ukraine hat der frühere russische Vizeregierungschef Arkadi Dworkowitsch den Vorstand des Vorzeige-Technologieparks Skolkowo bei Moskau verlassen. Dworkowitsch hatte sich der kremlkritischen Zeitung "Nowaja Gaseta" zufolge in einem Interview für ein US-Magazin für eine friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt ausgesprochen. Die Kremlpartei Geeintes Russland sprach daraufhin von "Verrat" und forderte Dworkowitschs Entlassung. Dworkowitsch ist das in Russland bisher bekannteste Gesicht, das dem Kreml wegen des Ukraine-Kriegs von der Stange geht.