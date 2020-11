 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Länder stimmen gemeinsames Vorgehen in der Corona-Pandemie ab

Länder stimmen gemeinsames Vorgehen in der Corona-Pandemie ab

Vor den Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen sich die Länder am Montag weiter über einen eigenen Vorschlag für das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie abstimmen. Schon am Wochenende hat es mehrere Runden dazu gegeben. Die Beratungen der Landesregierungschefs mit Merkel sind für Mittwoch geplant.