 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Lawrow zu Gesprächen mit Kuleba in der Türkei eingetroffen

Lawrow zu Gesprächen mit Kuleba in der Türkei eingetroffen

Russlands Außenminister Sergej Lawrow ist zu Gesprächen mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba in der Türkei eingetroffen. Am Donnerstagmorgen traf er in Antalya zunächst den türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Lawrows Sprecherin Maria Sacharowa veröffentlichte im Nachrichtenkanal Telegram Fotos davon.