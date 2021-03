 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Mehr als 1500 Corona-Tote an einem Tag in den USA

Mehr als 1500 Corona-Tote an einem Tag in den USA

In den USA sind binnen eines Tages 1564 Tote im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet worden. Zudem registrierten die Behörden am Mittwoch für denselben Zeitraum 58 611 Neuinfektionen, wie aus der Internetseite der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Donnerstagvormittag (MEZ) hervorging.