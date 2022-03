 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Merz kündigt starke Unterstützung bei kommenden Landtagswahlen an

CDU-Chef Friedrich Merz hat nach dem Desaster der CDU im Saarland eine starke Unterstützung durch die Bundespartei in den kommenden Landtagswahlkämpfen angekündigt. Er selbst werde wie im Saarland sehr stark in den Ländern präsent sein und den dortigen Ministerpräsidenten helfen, die Wahlen zu gewinnen, sagte Merz am Montag nach Gremiensitzungen der Bundes-CDU mit dem abgewählten Ministerpräsidenten Tobias Hans in Berlin.

Auch weil er selbst in Nordrhein-Westfalen lebe, habe er ein Interesse daran, dass das bevölkerungsreichste Bundesland CDU-geführt bleibe, sagte Merz mit Blick auf die dortige Landtagswahl im Mai. "Deswegen werden wir viel gemeinsam tun." Zugleich betonte er: "Ich helfe, aber die Verantwortung liegt dann auch bei den Landesparteien." Er sehe allerdings die besondere Dimension von NRW: "Ja, und das wird dann auch für die Bundespartei ein wichtiges Datum." Im Mai will auch der schleswig-holsteinische CDU-Ministerpräsident Daniel Günther sein Amt verteidigen. Die Bundespartei habe den saarländischen Wahlkampf unterstützt wie selten einen Landtagswahlkampf, betonte Merz. "Wir haben die saarländische CDU in der Tat wirklich nach Kräften unterstützt. Da braucht sich niemand von uns einen Vorwurf zu machen." Merz räumte ein strukturelles Problem der Bundes-CDU ein, nachdem es nur noch männliche Landesvorsitzende der Partei gibt. Er sei fest entschlossen, dies zu ändern. "Das ist mühsam, das geht nicht über Nacht. Aber wir sehen, dass wir hier ein gehöriges Defizit haben". Auch inhaltlich stehe die CDU noch längst nicht dort, wo man sein wolle. "Wir machen hier eine mühsame Aufbauarbeit der CDU Deutschlands nach einer schweren Wahlniederlage bei der Bundestagswahl 2021." Zudem werde man mit Themen konfrontiert, die im vergangenen Jahr nicht vorstellbar gewesen seien. "Auch für uns ist das, was wir in Deutschland zur Zeit erleben, eine Zeitenwende." Darauf müsse die Union ausgerichtet werden. "Wir sind hier nicht auf einem Kurzstreckenlauf. Sondern wir sind hier auf einem Marathonlauf." Das erste große Datum für die Bundespartei werde dabei die Europawahl im Sommer 2024 sein. "Darauf richten wir auch unsere strategisch-inhaltliche Arbeit aus", sagte Merz. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen