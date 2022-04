 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Mission fordert Transparenz bei EU-Finanzierung in Bulgarien

Mission fordert Transparenz bei EU-Finanzierung in Bulgarien

Eine EU-Mission hat in Bulgarien Mängel beim Umgang mit Fördergeldern aus Brüssel und bei der Korruptionsbekämpfung festgestellt. "Wir rufen zur besseren Transparenz und Analyse von EU-finanzierten Projekten und einer kontinuierlichen und wirksamen Bekämpfung der Korruption auf", sagte der Leiter einer Delegation des Haushaltskontrollausschusses (CONT) des EU-Parlaments, Tomás Zdechovský (EVP), am Mittwoch in Sofia zum Abschluss einer Untersuchungsmission.