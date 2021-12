 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Mobilität in der vierten Welle in Deutschland gesunken - abhängig von Inzidenz

Mobilität in der vierten Welle in Deutschland gesunken - abhängig von Inzidenz

In der vierten Welle schränken die Menschen ihre Mobilität wieder ein - je höher die Inzidenz, umso mehr. Das geht aus einer Sonderauswertung experimenteller Daten hervor, mit denen das Statistische Bundesamt Mobilitätsveränderungen in der Pandemie abbildet. Im November war die Bevölkerung erstmals seit Sommer wieder weniger unterwegs als vor der Pandemie: Die Mobilität lag zwei Prozent unter dem Vorkrisenniveau des November 2019, wie das Amt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete.