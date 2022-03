 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Montenegro hebt die meisten Corona-Beschränkungen auf

Das Adria- und Balkanland Montenegro hebt die meisten Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf. Insbesondere ist für die Einreise in das an Kroatien grenzende Urlaubsland kein 3G-Nachweis mehr nötig. Dies gab der Direktor des Instituts für öffentliche Gesundheit (IJZCG), Igor Galic, am Donnerstag vor der Presse in Podgorica bekannt.

Auch für den Besuch von Gaststätten, Kultur- und Sporteinrichtungen ist ab Freitag kein Nachweis mehr erforderlich, dass man entweder geimpft, genesen oder getestet ist. Weiterhin in Kraft bleibt die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Auch die erlaubte Zahl von Teilnehmern an öffentlichen Veranstaltungen bleibt beschränkt - sie wurde von bisher 50 auf nunmehr 100 erhöht. Galic begründete die Aufhebung der Maßnahmen mit der inzwischen günstigeren epidemiologischen Situation. Die Sieben-Tage-Ansteckungsrate pro 100 000 Einwohner liegt in Montenegro derzeit bei 114 - also weniger als einem Zehntel der deutschen Rate. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

